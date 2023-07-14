Московский поезд протаранил фуру с пивом в Северной Осетии и попал на видео
Пассажирский поезд Москва — Владикавказ протаранил фуру с пивом в Северной Осетии.
Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва — Владикавказ, протаранил фуру с пивом. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания.
По данным ведомства, инцидент произошел утром 14 июля на перегоне Муртазово — Эльхотово. Водитель фуры, проигнорировав сигнал о приближающемся поезде, выехал на железнодорожные пути. Машинист поезда экстренно затормозил, однако аварии избежать не удалось.
В результате происшествия были обнаружены повреждения контактной сети. Водителя грузовика отправили в больницу, кроме того, медицинская помощь потребовалась одному из пассажиров поезда.
Сейчас последствия аварии устраняются. Возможны задержки поездов по направлениям: Москва — Владикавказ, Адлер — Владикавказ, Владикавказ — Санкт-Петербург.
Ранее в Подмосковье пострадал прокатившийся на крыше вагона поезда подросток.