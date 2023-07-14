Московский поезд протаранил фуру с пивом в Северной Осетии и попал на видео

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва — Владикавказ, протаранил фуру с пивом. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 14 июля на перегоне Муртазово — Эльхотово. Водитель фуры, проигнорировав сигнал о приближающемся поезде, выехал на железнодорожные пути. Машинист поезда экстренно затормозил, однако аварии избежать не удалось.