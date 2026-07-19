Московский регион предупредили о грозах на фоне сильной жары

В понедельник в Московском регионе на фоне сильной жары пройдет гроза. Об этом предупредили в Гидрометцентре РФ, передает ТАСС.

Местами ожидается кратковременный дождь. Кроме того, при грозе возможно усиление порывов ветра до 15 метров в секунду.

В столице воздух прогреется до 28-30 градусов, в Подмосковье температура составит от 25 до 30 градусов. Ночь на 20 июля также прогнозируется теплой, от 11 до 16 градусов без осадков.

Ранее в Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за сильной жары. Он будет действовать с полудня 19 июля и до 17:00 20 июля. Сильная жара с максимальной температурой воздуха в плюс 30 градусов будет в столице в дневное время.