Город
Опубликовано 18 июля 2026, 23:46
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В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за сильной жары

В Москве 19 и 20 июля действует оранжевый уровень опасности из-за сильной жары.
В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за сильной жары
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильной жары. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Он будет действовать с полудня 19 июля и до 17:00 20 июля. Сильная жара с максимальной температурой воздуха в плюс 30 градусов будет в столице в дневное время.

В Гидрометцентре также пояснили, что под понятием «сильная жара» синоптики подразумевают период, когда с мая по август максимальная температура воздуха достигает критерия, установленного для конкретной территории, или превышает его. В Москве это отметка в плюс 30 градусов, в других регионах — плюс 35.

Ранее же синоптик Татьяна Позднякова рассказала москвичам и гостям столицы о наступлении сухой погоды.

Автор:Анна Вальман
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