В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за сильной жары

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильной жары. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Он будет действовать с полудня 19 июля и до 17:00 20 июля. Сильная жара с максимальной температурой воздуха в плюс 30 градусов будет в столице в дневное время.

В Гидрометцентре также пояснили, что под понятием «сильная жара» синоптики подразумевают период, когда с мая по август максимальная температура воздуха достигает критерия, установленного для конкретной территории, или превышает его. В Москве это отметка в плюс 30 градусов, в других регионах — плюс 35.

Ранее же синоптик Татьяна Позднякова рассказала москвичам и гостям столицы о наступлении сухой погоды.