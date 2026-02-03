Московских пенсионеров обучат нейросетям и продажам в интернете

Участники «Московского долголетия» начнут изучать в столичных вузах арт-терапию, философию, работу с нейросетями и продажи в интернете. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что более 170 тысяч участников проекта выбрали в 2025 году образовательное направление. Ведущие вузы подготовили курсы по работе с нейросетями, арт-терапии, продвижению и продажам в интернете, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития. Анастасия Ракова.

«Сегодня в его рамках мы сотрудничаем с 19 ведущими российскими вузами. На их базе действует около 300 бесплатных групп для занятий по самым разным направлениям — от иностранных языков до маркетинга, педагогики и ИТ. В список самых популярных программ среди участников "Московского долголетия" вошли "Графический дизайн", "Создание сайтов и веб-дизайн" и "Специалист по здоровому питанию"», — рассказала она.

