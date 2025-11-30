Московских водителей призвали к «зимней манере» вождения

Минтранс Подмосковья перед наступлением календарной зимы призвал водителей придерживаться «зимней манеры» вождения, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

Там призвали не ездить на летней резине, снизить скорость на треть, увеличить дистанцию в полтора раза, не совершать резких маневров, подстраховываться перед перестроением и воздержаться от обгонов.

«Так как погода непредсказуема, условия даже в пределах одной дороги могут быть разными», — напомнили водителям. Также Минтранс советует не забывать протирать зеркала, стекла и фары с поворотниками.

Ранее Rambler&Co и 2ГИС провели исследование, чтобы изучить поведение и привычки российских водителей на перекрестках. Большинство из них демонстрируют спокойствие в ожидании зеленого сигнала – 64 процента респондентов смиренно ждут и смотрят по сторонам. Еще 28 процентов занимаются своими делами, сохраняя нейтральное отношение. Лишь 5 процентов автолюбителей активно ищут способ объехать затор, а 3 процента испытывают раздражение при долгом ожидании.