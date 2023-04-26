Начинающих специалистов пригласили на Московскую неделю интерьера и дизайна

Открытие Московской недели интерьера и дизайна на ВДНХ запланировано на понедельник, 8 мая, сообщили «Мосленте» ее организаторы и раскрыли программу мероприятия. В малом зале павильона №57 в формате дискуссионного клуба пройдет лекционная образовательная программа для начинающих специалистов и студентов направлений дизайна и архитектуры.

«Программа поделена на три блока. Первый будет посвящен трендам на рынке труда и востребованности специалистов отрасли. Во втором эксперты расскажут об образовании в сфере дизайна и архитектуры и о том, как меняются образовательные программы. В заключительном блоке эксперты обсудят перспективы онлайн курсов и школ и их выпускников», — уточнили организаторы мероприятия.

Своим опытом с участниками поделятся известные эксперты индустрии: дизайнер и декоратор, член Правления АДДИ (Ассоциация Дизайнеров и Декораторов Интерьеров) и международный член BIID (Институт интерьерного дизайна в Лондоне) Анна Муравина, дизайнер, искусствовед и педагог, председатель аттестационной комиссии GeekBrains, SkillBox и МГИМО Наталя Преображенская, президент и основатель Русской школы дизайна RAD Анна Симонова и президент Межрегионального союза дизайнеров интерьера Андрей Радаев. Кроме того, лекции проведут представители HR агентств, руководители дизайн студий, архитектурных бюро и производственных компаний.

У начинающих специалистов появится возможность показать свои проекты настоящим заказчикам и заявить о себе в рамках креатонов — серии марафонов по разработке креативных решений. Курировать участников и помогать готовить проекты к защите будут опытные менторы, а оценивать работы станут руководители архитектурных и дизайн-бюро и представители производственных компаний.

Победители по каждому из направлений получат по 40 тысяч рублей и призы от партнеров креатонов. Участие бесплатное, но нужна регистрация на сайте.

Ранее архитектор назвал главные антитренды в дизайне интерьера в 2023 году.