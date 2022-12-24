Раскрыта средняя стоимость празднования Нового года в московском ресторане

Среднюю стоимость празднования Нового года в московском ресторане раскрывает РИА Новости. По данным агентства, праздничная ночь в столичном заведении обойдется от 5000 до 110 тысяч рублей в зависимости от уровня заведения, программы и меню.

Например, в ресторанах на улицах Большая Дмитровка и Таганская средний чек составит до 10 тысяч рублей за человека. Здесь гостям предлагают живую музыку, диджей-сеты и развлечения от аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

В ресторане на Краснопресненской набережной предлагают дискотеки в стиле 1990-х. Стоимость новогодней ночи здесь составит от 23 тысяч рублей, в которые входит free-бар и меню со стейками, устрицами, ежами и другими деликатесами.

А стоимость билетов на праздник в люксовом ресторане с дворцовым интерьером на Тверском бульваре варьируется от 70 до 110 тысяч рублей, детский билет можно приобрести за 45 тысяч рублей. Здесь для посетителей выступят артисты Полина Гагарина и Леонид Агутин.

Ранее стала известна стоимость услуги по приготовлению блюд на новогодний стол в Москве.