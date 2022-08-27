Москва стала лидером среди лучших для жизни школьников городов

Лидером среди лучших для жизни семей с детьми-школьниками городов России стала Москва, сообщили «Мосленте» в пресс-службе сервиса «Работа.ру». В опросе за столицу проголосовали 48 процентов респондентов из 3300 человек.

На второй строчке в рейтинге оказался Санкт-Петербург, набравший 43 процента ответов, а на третьей — Казань с показателями в 39 процентов. По 21 проценту голосов набрали Сочи, Краснодар и Калининград. Каждый пятый опрошенный россиянин самым комфортным городом считает Екатеринбург. В ТОП-10 также вошли Нижний Новгород, Новосибирск и Ростов-на-Дону с 18, 17 и 12 процентами голосов.

По данным специалистов, среди важных факторов для проживания с детьми школьного возраста, респонденты чаще всего выбирали развитие инфраструктуры и наличие образовательных и медицинских учреждений — за этот вариант проголосовали более половины участников опроса. Немаловажно для родителей оказалось и разнообразие секций, кружков, и обилие школ, вариантов для семейных развлечений, и наличие научного потенциала, хорошей экологической обстановки, льгот. Кроме того, россиян беспокоит безопасность и достаточное освещение улиц, возможность жизни в частном доме, неактивное дорожное движение.

Ранее москвичи оценили систему школьного образования. По данным сервиса, у москвичей меньше претензий к работе системы образования, чем у жителей северной столицы.