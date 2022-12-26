Москва оказалась на последнем месте в списке городов с подорожавшими квартирами, сообщили «РБК Недвижимости» эксперты «ЦИАН.Аналитики».

За год в столице квартиры в новостройках подорожали на 5,4 процента, до 318,2 тысячи рублей за квадратный метр. Таким образом Москва заняла 15-е место в рейтинге. Лидером же оказалась Самара с подорожанием квартир в новых домах на 39,3 процента, до 108,9 тысячи рублей. На второй строчке расположилась Казань с прибавкой на 35,7 процента, до 176,5 тысячи рублей за «квадрат», а на третьей — Ростов-на-Дону, где стоимость новых квартир увеличилась на 30,1 процента, до 122,9 тысячи рублей.

В пятерку лидеров также вошли Нижний Новгород и Красноярск с подорожанием «квадрата» на 23,8 и 22,4 процента, до 141,7 тысячи и 114,7 тысячи рублей соответственно. Далее поочередно расположились Воронеж, Санкт-Петербург, Волгоград, Челябинск, Пермь, Новосибирск, Уфа, Краснодар и Екатеринбург с ростом цен от 19,4 до 9,6 процента.

Ранее были названы города России с самыми доступными первоначальными взносами по ипотеке. Лидерами оказались Красноярск и Омск.