Названы города России с самыми доступными первоначальными взносами по ипотеке

Города России с самыми доступными первоначальными взносами по ипотеке в своем исследовании назвали аналитики федеральной компании «Этажи», сообщают «Известия». Лидерами оказались Красноярск и Омск.

«В Красноярске и Омске потребуется 3,6 средних месячных зарплат, чтобы накопить 15 процентов первого взноса за однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров», — говорится в сообщении.

На втором месте оказался Челябинск, где на первоначальный взнос потребуется отложить 3,9 средних месячных зарплаты. Третье место разделили Пермь и Самара, где на первый взнос по ипотеке в среднем нужно откладывать 4,2 месяца.

В Екатеринбурге на первый взнос потребуется копить в среднем 4,6 месяца, в Новосибирске и Нижнем Новгороде ― 4,7 месяца, в Волгограде ― 4,9 месяца, в Москве ― 5 месяцев, в Уфе и Санкт-Петербурге ― 5,1 месяца.

Заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова отметила, что на первичном рынке жилья особой популярностью стала пользоваться ипотека без первоначального взноса или с возможностью оформить рассрочку на него на срок до полугода.

Ранее были названы регионы России с самыми большими скидками на жилье в ипотеку.