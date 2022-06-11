Москва оказалась самым привлекательным городом для туристов в июньские праздники

Самым привлекательным городом для туристов в июньские праздники оказалась Москва. Об этом сообщает официальный портал мэра столицы со ссылкой на данные туристического сервиса Russpass.

Как говорится на портале, высоким спросом с 11 по 13 июня у гостей столицы пользуются интерактивные и тематические экскурсии для отдыха с семьей и авторские маршруты. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, в топ-5 маршрутов в городе в выходные вошли «Архитектурная прогулка по ВДНХ», «Знакомство с Царицыно», «Прогулка по "Зарядью"», «Выходной в русском Версале» и «Москва в деталях: прогулка по Парку Горького».

Также в рейтинг популярных для путешествий в июньские праздники направлений вошли Санкт-Петербург, Татарстан, в частности Казань, Болгар и Свияжск, Нижегородская и Владимирская области.

Ранее стала известна праздничная программа московских парков в День России. В популярных «зеленых» местах столицы все желающие смогут ознакомиться с ремеслами Древней Руси, потанцевать и посмотреть выступления популярных артистов.