Москва побила 90-летний рекорд по высоте снежного покрова в конце апреля, об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Высота снежного покрова 29 апреля составила семь сантиметров, что является новым суточным рекордом.

«Этого оказалось достаточно, чтобы обновить суточный рекорд по высоте снежного покрова, который для этого дня составлял 4 см и продержался 90 лет!» — отметил синоптик.

