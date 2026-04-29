Город
Опубликовано 29 апреля 2026, 19:29
Москва побила 90-летний рекорд по высоте снежного покрова в конце апреля

Синоптик Леус: Москва побила 90-летний рекорд по высоте снежного покрова.
Москва побила 90-летний рекорд по высоте снежного покрова в конце апреля
Фото: Globallookpress.com

Москва побила 90-летний рекорд по высоте снежного покрова в конце апреля, об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Высота снежного покрова 29 апреля составила семь сантиметров, что является новым суточным рекордом.

«Этого оказалось достаточно, чтобы обновить суточный рекорд по высоте снежного покрова, который для этого дня составлял 4 см и продержался 90 лет!» — отметил синоптик.

Читайте также:

  • Москвичам назвали неприятные последствия похолодания для организма
  • Синоптик назвал дату возвращения тепла в Москву
  • Москвичей снова призвали пересесть на общественный транспорт