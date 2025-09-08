Москва подготовилась к отопительному сезону, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что с мая по август городские службы подготовили 74 тысячи зданий, не только жилые дома, но и социальные объекты и объекты экономики.

«В рамках региональной программы капремонта обновили системы центрального отопления более чем в 600 жилых домах. Отремонтировали инженерные системы и оборудование энергообъектов», — рассказал Собянин.

Он добавил, что на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) создан резервный запас топлива, которого хватит для работы в течение недели. Городские службы подготовили инфраструктурные объекты к зиме, выполнены гидравлические испытания теплосетей.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что в Москву снова вернется лето. В столицу придет тепло на неделе с 8 по 14 сентября.