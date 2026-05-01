Город
Опубликовано 30 апреля 2026, 22:01
1 мин.

Москва поставила четыре новых рекорда в апреле

Синоптик Паршина: В апреле в Москве были побиты рекорды по осадкам и давлению.
Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В апреле в Москве были побиты сразу четыре рекорда по осадкам и атмосферному давлению. Об этом рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, передает РИА Новости.

По ее словам, два из них были установлены 27 апреля, когда суточная норма осадков была рекордно превышена, а атмосферное давление опустилось до рекордно низких значений. Рекорды по давлению также были побиты 23 и 24 апреля.

