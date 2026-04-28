Выпавший в Москве апрельский снег назвали климатической нормой

Выпавший в Москве и Подмосковье снег соответствует климатической норме и не является чем-то необычным, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Ее цитирует ТАСС.

Синоптик объяснила, что экстремальными считаются явления, которые случаются раз в 35-50 лет, а снег в апреле или мае в Московском регионе бывает нередко. Например, в прошлом году в начале апреля снежный покров в столице составлял 16 сантиметров — больше, чем было зимой.

При этом температура сейчас отстает от климатической нормы, добавила Макарова.

«В понедельник отклонение порядка 6-7 градусов, оно сохранится в первой половине недели, включая четверг и пятницу. Потом отклонение будет немножко поменьше. А снег у нас в прошлом году в мае был. Это не экстремальное явление. У нас самая главная особенность погоды — это большая изменчивость, с большой амплитудой. И поэтому все попадает в рамки климата», — объяснила собеседница.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что погода в Москве наладится 2 мая.