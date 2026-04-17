Москва стала еще ближе к небу

В Москве жилые небоскребы в среднем достигают в высоту 150 метров. За три года объем высотного жилья в столице увеличился в четыре раза заявили в ТАСС со ссылкой на экспертов.

«Большинство из небоскребов не превышают отметку в 100-120 метров, но есть и сверхвысокие жилые комплексы с высотой до 395 метров», — заявил коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин.

Несмотря на стремительный рост количества высоток, выбор остается ограниченным: новых проектов почти не выходит. Из-за этого цена на высотки не падает — напротив, за прошлый год метр в небоскребах вырос на 20 процентов.

«На рынке первичного жилья Москвы девелоперы сегодня реализуют около 120 проектов с небоскребами (зданиями от 100 м). За последние пять лет показатель вырос практически двукратно», — сообщил Проскурин.

Он добавил, что небоскребы стабильно очень популярны. Хотя рынок недвижимости в целом остыл, спрос на высотные квартиры не просел — так, за 2025 год в столице заключили 800 сделок, а за начало текущего года — еще 250.

