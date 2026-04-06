В Москве зафиксировали падение ставок аренды жилья

Аренда квартиры в Москве в первом квартале 2026 года стала дешевле, чем в прошлом году — это произошло из-за роста объема предложения. Как пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов, из-за дорогой ипотеки собственники не могут продать недвижимость, и потому начинают сдавать его в аренду.

Студию в марте 2026 года можно было снять в среднем за 60 тысяч рублей в месяц — это на 3 процента меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Аренда двухкомнатной квартиры в среднем обходилась в 80 тысяч рублей (минус 3 процента), трехкомнатные — в 118 тысяч (минус 9 процентов).

Как уточнил аналитик «Циана» Алексей Попов, на рынке появился большой объем предложений, в марте 2026 года достигший 23,2 тысячи лотов — произошел рост на 13 процентов за квартал и на 4 процента за год. «Максимально вышло на рынок жилье в домах, которые достраивались в последние несколько лет. Владельцы, например, однушек, не могут взять новую ипотеку, чтобы продать квартиру и купить двушку. Приходится сдавать», — пояснил риелтор Александр Харыбин.

Ранее стало известно, что для покупки однушки в Москве надо зарабатывать от 460 тысяч рублей.