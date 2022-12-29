Раскрыты цены на самые дорогие квартиры в Москве

В районе Остоженки продается двухуровневый пентхаус площадью 584 квадратных метров за 1,07 миллиарда рублей с просторной гостиной с камином, собственной террасой и кухней-столовой с выходом на веранду.

На девятом и десятом местах расположились умный дом в Гранатном переулке с дизайнерским ремонтом стоимостью 800 миллионов рублей и большая квартира в историческом доме 1850 года постройки на Волхонке. За высокие четырехметровые потолки, камин, 11 спален и восемь санузлов нужно будет заплатить 711 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве в полтора раза выросло число квартир и апартаментов в элитных небоскребах.