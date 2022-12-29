Раскрыты цены на самые дорогие квартиры в Москве
Цены на самые дорогие квартиры в Москве раскрыли РИА Недвижимость риелторы. По их данным, ультрадорогих лотов не коснулось общее падение цен на недвижимость.
«Самый дорогой вариант из имеющихся в открытой продаже представляет собой "Городскую усадьбу в Орлово-Давыдовском" недалеко от Аптекарского огорода. Проект включает в себя четыре здания общей площадью почти 4,5 тысячи квадратных метров, соединенных подземной галереей, паркинг на 26 машино-мест и ландшафтный парк в два гектара. Будущее родовое имение и право на аристократичные замашки обойдутся в шесть миллиардов рублей», — пишет агентство.
На втором месте — пентхаус на Пречистенской набережной площадью 766 квадратных метров. Его готовы продать за 4,5 миллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров пентхаус в жилом комплексе на Балчуге площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Жилье находится в шаговой доступности от Кремля и стоит 3,36 миллиарда рублей.
Следующий по стоимости вариант площадью 640 квадратных метров располагается в 1,5 километра от Садового кольца недалеко от Третьяковкой галереи. Апартаменты здесь стоят 3,2 миллиарда рублей. За такую же цену можно приобрести апартаменты площадью 1067,4 квадратного метра на Тверской улице в апарт-комплексе Vesper Tverskaya. Здесь предусмотрен персональный лифт, индивидуальный вход, а также возможность пользоваться сервисом пятизвездочного отеля. При этом само жилье без отделки со свободной планировкой.
Усадьба в Орлово-Давыдовском
Фото: Кадр: Sminex-Интеко / YouTube
Двухуровневый пентхаус «из нулевых» в Молочном переулке у Зачатьевского монастыря стоит 2,84 миллиарда рублей. Жилье здесь полностью меблировано и оборудовано бытовой техникой. А за ровно два миллиарда рублей можно купить трехэтажный пентхаус в башне «Федерация» в «Сити», в любимом месте блогеров.
В районе Остоженки продается двухуровневый пентхаус площадью 584 квадратных метров за 1,07 миллиарда рублей с просторной гостиной с камином, собственной террасой и кухней-столовой с выходом на веранду.
На девятом и десятом местах расположились умный дом в Гранатном переулке с дизайнерским ремонтом стоимостью 800 миллионов рублей и большая квартира в историческом доме 1850 года постройки на Волхонке. За высокие четырехметровые потолки, камин, 11 спален и восемь санузлов нужно будет заплатить 711 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в Москве в полтора раза выросло число квартир и апартаментов в элитных небоскребах.