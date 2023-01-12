Москва стала последней в рейтинге по росту цен на жилье

Москва стала последней в рейтинге городов-миллионников по росту цен на жилье в новостройках за год, сообщает РБК со ссылкой на экспертов «ЦИАН. Аналитики». Специалисты уточнили, что не включили в список Омск, где «практически отсутствуют предложения в новостройках».

В январе 2022-го средняя стоимость квартиры в столице составляла 15,1 миллиона рублей. За 12 месяцев показатель вырос на пять процентов — до 15,9 миллиона рублей за лот.

Возглавила рейтинг Самара с увеличением средней цены на жилье в новостройках на 39 процентов (с 4,4 до 6,1 миллиона рублей). В тройку лидеров также вошли Казань (плюс 35 процентов, с 6,8 до 9,2 миллиона рублей) и Ростов-на-Дону (плюс 32 процента, с 4,4 до 5,8 миллиона рублей).

Ранее стало известно, что Москва уступила Красноярску и Омску по площади продаваемых квартир в новостройках. Третье место столица разделила с Самарой.