Москва уступила Красноярску и Омску по площади продаваемых квартир

Красноярск и Омск оказались в прошлом году оказались в лидерах по площади продаваемых квартир в новостройках, Москва уступила им свои позиции и оказалась в рейтинге лишь на третьем месте, сообщили «Известиям» аналитики федеральной компании «Этажи».

«Первое место в рейтинге по средней площади квартир, приобретенных в новостройках в 2022 году, занял Красноярск — 48,9 квадратных метра. Второе место у Омска (45,9 квадратных метра), третье — у Самары и Москвы (44,1 квадратных метра). Также в пятерку лидеров вошли Краснодар (43,6 квадратных метра) и Новосибирск (43 квадратных метра)», — говорится в сообщении.

В списке также оказались Нижний Новгород, где средняя площадь приобретаемого жилья составила 42,9 квадратных метра, Екатеринбург — 41,1 квадратных метра, Челябинск и Казань — 41 квадратных метра, Ростов-на-Дону — 40,6 квадратных метра.

При этом самые маленькие квартиры россияне покупали в Санкт-Петербурге — в среднем 34 квадратных метра. По словам ведущего аналитика федеральной компании «Этажи» Александра Иванова, такая ситуация обоснована большой долей иногородних покупателей в конце года, скупавших небольшие по площади квартиры в инвестиционных целях.

Ранее стало известно, что Москва вошла в тройку городов России с максимально упавшей стоимостью жилья.