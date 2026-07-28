Москва столкнулась с одной из самых массированных с начала лета атак БПЛА

Москва столкнулась с одной из самых массированных с начала лета атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные столичного мэра Сергея Собянина.

«Попытка атаки вражеских беспилотников на Москву с вечера понедельника до утра вторника стала одной из самых массовых с начала лета», — говорится в материале.

Как сообщил градоначальник в своем Telegram-канале, с 20:30 понедельника, 27 июля, до 6:30 утра вторника, 28 июля, на подлете к Московскому региону было замечено более 390 БПЛА. Большую их часть нейтрализовали силами противовоздушной обороны на дальних подступах, 81 вражеский беспилотник уничтожили на подлете к Москве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Вооруженные силы Украины вновь атаковали беспилотниками Московскую область, один БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Земской в Чехове.