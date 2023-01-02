Москва вошла в тройку городов России с максимально упавшей стоимостью жилья

Москва вошла в число российских городов-миллионников с максимально упавшей к концу 2022 года стоимостью вторичного жилья, передает РБК со ссылкой на консалтинговую компанию SRG. В представленном рейтинге столица занимает третье место.

Лидер списка — Санкт-Петербург, где цены на вторичные квартиры в декабре снизились на 1,03 процента по сравнению с ноябрем (с 201 605 рублей за «квадрат» до 199 531 рубля). На второй позиции Омск с уменьшением средней цены жилья на 1,01 процента (с 81 638 рублей за «квадрат» до 80 815 рублей).

В Москве средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке стала ниже на 0,81 процента и сейчас составляет 280 770 рублей.

В пятерку лидеров рейтинга также вошли Казань (минус 0,46 процента) и Воронеж (минус 0,37 процента).

Ранее сообщалось, что в Москве резко выросло число квартир в небоскребах. Среди премиальных жилых комплексов все чаще стали встречаться высотки.