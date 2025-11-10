Москва задумала создать совместные кинопроекты с другими странами, об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин Культура. Медиа. Цифра». Его слова приводит АГН «Москва».

Он отметил, что впервые форум был проведен в 2024 году, столица старалась объединить всероссийские и международные мероприятия в сфере креативной индустрии. На площадке обсуждалось сотрудничество, рассматривались тренды и проблемы.

Фурсин добавил, что Москва ориентирована на создание инфраструктуры для новых проектов. «Мы учредили несколько грантов и субсидий, чтобы поддерживать создание совместных проектов с другими странами», – добавил он.

