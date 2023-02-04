В столице на продажу выставили «Москвич» 1962-го года за три миллиона рублей

Машину «Москвич» 1962-го года выпуска выставили на продажу на популярной платформе по продаже вещей и услуг. Ретро-автомобиль продают в Москве за три миллиона рублей.

«Машина оригинал 1000 процентов с завода. Пробег говорит за себя —500 километров. Все детали оригинал, просто не чего добавить. Исключительно для любителей», — говорится в описании.

Автор объявления предупредил, что реального отчета об истории авто нет. По его словам, так бывает, если машина выпущена до 1983 года и не ставилась на учет в России.

Ранее в ноябре 2022 года сообщалось, что автозавод «Москвич» ведет переговоры с агрегаторами такси и операторами каршеринга о поставках машин — авто отечественного производства задумали внедрить в систему городского транспорта.