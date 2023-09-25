Москвич заявил в полицию на сбежавшую со свидания девушку

28-летний житель столицы обратился в полицию из-за девушки, которая сбежала из ресторана и не оплатила счет на свидании. Об инциденте сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Молодые люди познакомились онлайн и отправились в заведение на Проспекте Мира. Когда им выставили счет 16 тысяч рублей, москвич отказался разделить его пополам, сославшись на то, что большинство блюд заказала его спутница. После этого женщина ушла из ресторана, а россиянин обратился в правоохранительные органы.

Ранее россиянам назвали «красные флаги» на первом свидании.