13:10, 15 марта 2023
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Москвич изнасиловал девушку на востоке столицы
Житель столицы задержан за изнасилование молодой москвички .
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Жителя Москвы задержали по обвинению в изнасиловании девушки, совершенном на востоке столицы в субботу, 11 марта, сообщает ГСУ СК России по Москве.
По подозрению в преступлении задержан 40-летний москвич. Ему вменяют изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 20-летней девушки. Следствие потребует его ареста.
Ранее в столице задержали подозреваемого в ограблении и изнасиловании женщины.