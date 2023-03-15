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13:10, 15 марта 2023
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Москвич изнасиловал девушку на востоке столицы

Житель столицы задержан за изнасилование молодой москвички .

Москвич изнасиловал девушку на востоке столицы
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жителя Москвы задержали по обвинению в изнасиловании девушки, совершенном на востоке столицы в субботу, 11 марта, сообщает ГСУ СК России по Москве.

По подозрению в преступлении задержан 40-летний москвич. Ему вменяют изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 20-летней девушки. Следствие потребует его ареста.

Ранее в столице задержали подозреваемого в ограблении и изнасиловании женщины.

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