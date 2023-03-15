Москвич изнасиловал девушку на востоке столицы

Жителя Москвы задержали по обвинению в изнасиловании девушки, совершенном на востоке столицы в субботу, 11 марта, сообщает ГСУ СК России по Москве.

По подозрению в преступлении задержан 40-летний москвич. Ему вменяют изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 20-летней девушки. Следствие потребует его ареста.

Ранее в столице задержали подозреваемого в ограблении и изнасиловании женщины.