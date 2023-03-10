В Москве задержали предполагаемого насильника и разбойника с железной дороги

В столице задержали предполагаемого насильника и грабителя с железной дороги, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Москве.

«Установлена причастность мужчины 1980 года рождения к совершению данного преступления. В настоящее время он доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — говорится в пресс-релизе.

Разбойное нападение на женщину было совершено на железной дороге в Москве ночью 7 марта возле станции «Нагатинская». Преступник изнасиловал жертву и похитил ее драгоценности. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 131 («Изнасилование») и части 2 статьи 162 («Разбой») УК России.