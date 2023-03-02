Москвич изрезал расставшуюся с ним девушку ножом, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«26-летний молодой человек, находясь на участке местности, прилегающей к автобусной остановке, расположенной на улице Генерала Глаголева в городе Москве в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес своей бывшей девушке не менее двух ударов ножом в область жизненно важных органов и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

Девушку доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК России («Покушение на убийство»). Подозреваемый признал свою вину, следствие планирует ходатайствовать перед судом о его аресте.

Ранее москвичка убила свою племянницу ножом. Ссора между родственницами произошла в квартире на улице Знаменские садки.