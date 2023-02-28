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05:33, 28 февраля 2023
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Москвичка убила свою племянницу ножом

Москвичка убила свою племянницу ножом
Фото: Алексей Сухоруков /  РИА Новости

В Москве женщина 1964 года рождения убила ножом свою племянницу, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по столице. Ссора между родственницами произошла в квартире на улице Знаменские садки.

«Женщина в ходе конфликта нанесла своей племяннице не менее одного удара ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений последняя скончалась на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемая задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, уточнили в СК.

Ранее москвичка убила свою мать-пенсионерку тридцатью ударами ножа. Тело женщины нашли в квартире на Грайвороновской улице.

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