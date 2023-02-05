Москвич изрезал соседа ножом за шум в квартире

Мужчина изрезал соседа ножом за шум в квартире на юго-западе Москвы, сообщил телеканалу РЕН ТВ источник.

По имеющейся информации, инцидент произошел вечером 3 февраля. В доме на Ливенской улице у мужчины произошла ссора с соседом с нижнего этажа из-за того, что последний включил слишком громко музыку в своей квартире. В результате конфликта житель столицы напал на своего оппонента с ножом и нанес ему несколько ударов в живот и плечо.

Сообщается, что сожительница пострадавшего вызвала ему скорую помощь. Мужчину доставили в реанимацию. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее стало известно, что в Подмосковье мужчину убили за сделанное за громкую музыку замечание.