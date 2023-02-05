Город
20:00, 05 февраля 2023
1 мин.

Москвич изрезал соседа ножом за шум в квартире

Москвич изрезал соседа ножом за шум в квартире
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мужчина изрезал соседа ножом за шум в квартире на юго-западе Москвы, сообщил телеканалу РЕН ТВ источник.

По имеющейся информации, инцидент произошел вечером 3 февраля. В доме на Ливенской улице у мужчины произошла ссора с соседом с нижнего этажа из-за того, что последний включил слишком громко музыку в своей квартире. В результате конфликта житель столицы напал на своего оппонента с ножом и нанес ему несколько ударов в живот и плечо.

Сообщается, что сожительница пострадавшего вызвала ему скорую помощь. Мужчину доставили в реанимацию. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее стало известно, что в Подмосковье мужчину убили за сделанное за громкую музыку замечание.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.