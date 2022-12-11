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21:25, 11 декабря 2022
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Москвич лишился более миллиона рублей из-за покупки «Доширака»

Москвич лишился более миллиона рублей из-за покупки «Доширака»
Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Москвич лишился более миллиона рублей из-за покупки крупной партии «Доширака», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации источника, предприниматель решил купить крупную партию товара у оптовых продавцов в Архангельске с целью перепродажи. Поставщики пообещали мужчине вовремя доставить лапшу быстрого приготовления, при этом запросив у него предоплату в размере 1,2 миллиона рублей. Предприниматель отдал им крупную сумму денег наличными, и после этого злоумышленники перестали выходить на связь.

Выяснилось, что двое мужчин, представлявшихся поставщиками, числились безработными и недавно приехали из Барнаула. В начале декабря подозреваемых задержали — ни денег, которые они взяли в качестве предоплаты, ни заявленного товара у них не оказалось.

Ранее стало известно, что аферисты обманули коммерсантов на 54 миллиона рублей от имени мэрии Москвы.

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