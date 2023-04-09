Москвич на моноколесе промчался по проспекту со скоростью 80 километров в час
Опубликовано видео москвича, разогнавшегося на моноколесе до 80 километров в час.
На одном из столичных шоссе москвич на моноколесе попал на видео, опубликованное в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» социальной сети «Вконтакте».
«На Нахимовском проспекте моноколесист разогнался более 80 километров в час и хаотично ехал между машин в потоке», — уточнил автор видео. На кадрах ролика москвич промчался по одной из столичных дорог на высокой скорости. Сначала он двигался по выделенной полосе общественного транспорта, а затем маневрировал между машинами по остальным двум полосам.
«Надо обязать получать водительское на них раз ездят по дорогам», «И потом обвинят какого-то водителя за нарушение правил из-за этого гонщика», «Пусть сдает на категорию, получает номер, делает страховку, несет ответственность наравне со всеми. А так, если не ошибаюсь, он сейчас считается пешеходом», — прокомментировали пользователи сети.
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