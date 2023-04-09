Москвич на моноколесе промчался по проспекту со скоростью 80 километров в час

На одном из столичных шоссе москвич на моноколесе попал на видео, опубликованное в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» социальной сети «Вконтакте».

«На Нахимовском проспекте моноколесист разогнался более 80 километров в час и хаотично ехал между машин в потоке», — уточнил автор видео. На кадрах ролика москвич промчался по одной из столичных дорог на высокой скорости. Сначала он двигался по выделенной полосе общественного транспорта, а затем маневрировал между машинами по остальным двум полосам.