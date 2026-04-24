Москвич нашел в своем туалете красную змею

На юге Москвы москвич зашел в туалет и увидел там красную змею, рассказывает Telegram-канал «Москвач».

По его данным, королевская змея сбежала из террариума одной из жительниц и несколько дней ползала по квартирам в многоэтажке. Хозяйка предупредила жильцов о ее побеге и призвала не бояться, так как змея не ядовита и принадлежит семейству ужеобразных. Рептилию поймали и передали хозяйке.

Ранее в апреле огромное количество змей заметили на популярной велотрассе «Вело1» в Подмосковье. На фото можно заметить целые клубки черных змей, которые, вероятно, вылезли погреться на солнце. Отмечается, что эти змеи не представляют опасности, если их не провоцировать и не тревожить.