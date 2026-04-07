Огромное количество змей заметили на популярной велотрассе в Подмосковье

Огромное количество змей заметили на популярной велотрассе «Вело1» в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

К публикации прикреплены фотографии, на которых можно заметить целые клубки черных змей, которые, вероятно, вылезли погреться на солнце.

Также в публикации канала отмечается, что эти змеи не представляют опасности, если их не провоцировать и не тревожить. Однако велосипедистам, которые предпочитают ездить по этой трассе, стоит быть внимательнее.

Ранее сообщалось, что первая сакура в Москве в 2026 году зацвела в ботаническом саду МГУ имени Ломоносова «Аптекарский огород». «Ищите дерево у грота в Дальневосточном саду. Она родом из Японии, севера Китая и Кореи», — уточнили в саду.