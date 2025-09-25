Москвич потратил 1,5 миллиона рублей на признание в любви

Житель Москвы купил розы на 1,5 миллиона рублей, чтобы признаться в любви. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что мужчина приобрел почти 80 ведер, в каждом из которых находилось по сто роз. «На такой "миротворческий" сюрприз ушло около 1,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

