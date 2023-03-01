Москвич угрожал полицейскому страйкбольной гранатой

Угрожавший полицейскому страйкбольной гранатой москвич попал под уголовное преследование, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«28 февраля 2023 года 38-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенном на улице Кастанаевская в городе Москве, держа в руках страйкбольную гранату, угрожал применением насилия в отношении сотрудников полиции, прибывших для пресечения его противоправных действий», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»). В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее в Москве двое мужчин взяли заложников в магазине. В операции по их освобождению был ранен полицейский.