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14:57, 01 марта 2023
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Москвич угрожал полицейскому страйкбольной гранатой

Москвич угрожал полицейскому страйкбольной гранатой
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Угрожавший полицейскому страйкбольной гранатой москвич попал под уголовное преследование, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«28 февраля 2023 года 38-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенном на улице Кастанаевская в городе Москве, держа в руках страйкбольную гранату, угрожал применением насилия в отношении сотрудников полиции, прибывших для пресечения его противоправных действий», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»). В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее в Москве двое мужчин взяли заложников в магазине. В операции по их освобождению был ранен полицейский.

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