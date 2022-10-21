Москвич под видом специалиста по закупкам украл ноутбуки на 7,5 миллиона рублей
Ранее судимый москвич под видом специалиста по закупкам украл ноутбуки на 7,5 миллиона рублей, сообщает Главное управление МВД России по Москве.
«Злоумышленник под видом специалиста по закупкам фирмы, занимающейся розничной и оптовой торговлей, оформил в одной из организаций заявку на приобретение 33 ноутбуков различных марок, используя поддельную печать. Доверившись, фирма-продавец выставила счет на оплату товара, который необходимо было оплатить через пять дней после отгрузки. Забрав технику, злоумышленник перестал выходить на связь, не намереваясь производить оплату», — говорится в сообщении.
К моменту задержания 32-летний злоумышленник успел продать похищенное. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Мужчина находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее в Подмосковье домработница украла ювелирные украшения на 700 тысяч рублей. Обвиняемой суд назначит запрет определенных действий.