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16:26, 21 октября 2022
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Москвич под видом специалиста по закупкам украл ноутбуки на 7,5 миллиона рублей

Москвич под видом специалиста по закупкам украл ноутбуки на 7,5 миллиона рублей
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Ранее судимый москвич под видом специалиста по закупкам украл ноутбуки на 7,5 миллиона рублей, сообщает Главное управление МВД России по Москве.

«Злоумышленник под видом специалиста по закупкам фирмы, занимающейся розничной и оптовой торговлей, оформил в одной из организаций заявку на приобретение 33 ноутбуков различных марок, используя поддельную печать. Доверившись, фирма-продавец выставила счет на оплату товара, который необходимо было оплатить через пять дней после отгрузки. Забрав технику, злоумышленник перестал выходить на связь, не намереваясь производить оплату», — говорится в сообщении.

К моменту задержания 32-летний злоумышленник успел продать похищенное. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Мужчина находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Подмосковье домработница украла ювелирные украшения на 700 тысяч рублей. Обвиняемой суд назначит запрет определенных действий.

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