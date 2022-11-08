Москвич умер после пластической операции в одной из частных клиник города, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«По предварительным данным, 8 ноября 2022 года после проведения плановой пластической операции состояние 22-летнего молодого человека резко ухудшилось. Сотрудниками клиники был выполнен комплекс реанимационных мероприятий, несмотря на это, пациент скончался», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Расследование продолжается.

Ранее полковник полиции умер во время стоматологической операции в Подмосковье. Он лечил зубы в стоматологической клинике «Экстродент Центр».