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17:48, 12 февраля 2023
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Прогулка москвича в трусах по заснеженной детской площадке попала на видео

Прогулка москвича в трусах по заснеженной детской площадке попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Мужчина в трусах прогулялся по заснеженной детской площадке в Некрасовке и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах видно, как россиянин в цветастых «семейниках» длиной по колено идет по снегу босиком. В руках он держит обувь. «Доброе бодрое утро», — прокомментировали ролик в сообществе.

Большинство пользователей сети восхитились закалкой москвича. Некоторых комментаторов развеселило и шокировало подобное поведение. Всего ролик с мужчиной набрал более 200 реакций от фолловеров.

Ранее на видео попала девушка, прогулявшаяся по подмосковным улицам в нижнем белье. На опубликованных кадрах молодая россиянка гуляет в бюстгальтере рядом с детским образовательным учреждением.

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