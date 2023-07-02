Москвич выстрелил в своего сына из ружья

Москвич поссорился со своим сыном и выстрелил в него из ружья, сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел во время отдыха семьи на даче в деревне Каменка в Троицком административном округе Москвы. Во время распития спиртных напитков между 63-летним мужчиной и его 29-летним сыном произошел конфликт, в ходе которого отец схватился за ружье и произвел выстрел.

Находящаяся в доме мать вызвала скорую и полицию. Пострадавшего доставили в больницу, его отца задержали.

«На месте координирует работу правоохранительных органов заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Алхас Гицба. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие в отношении мужчины процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство и его привлечение к ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Орехове-Зуеве в перестрелке убили одного полицейского и тяжело ранили второго.