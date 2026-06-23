Город
Опубликовано 23 июня 2026, 17:15
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Москвич взламывал личные кабинеты россиян ради налоговых вычетов

В Москве мужчина взламывал личные кабинеты россиян ради налоговых вычетов.
Москвич взламывал личные кабинеты россиян ради налоговых вычетов
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Москвич пошел на уловку, чтобы «заработать» больше денег — он начал взламывать личные кабинеты налогоплательщиков и оформлять на себя налоговые вычеты. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Уже известно о больше 20 пострадавших. Ущерб превысил 6,5 миллиона рублей бюджетных денег.

«Примечательно, что занимался этим мужчина, будучи уже осужденным — сейчас он отбывает наказание в исправительном учреждении за мошенничество в крупном размере», — сказано в сообщении.

У подозреваемого дома провели обыск. Там правоохранители нашли и изъяли телефон и компьютер, через которые происходил взлом личных кабинетов россиян.

На данный момент ведется поиск возможных сообщников москвича. Полиция продолжает расследование.

Ранее житель Москвы отдал мошенникам сейф с семейными драгоценностями. Ущерб составил 2 миллиона рублей.

Автор:Анна Вальман
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