Москвич заболел и умер после возвращения из Африки

23-летний москвич заболел и умер после возвращения из командировки в Африку, сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

По имеющейся информации, мужчина вернулся из поездки 30 июня. 8 июля ему резко стало плохо, температура поднялась до 40 градусов. Медики диагностировали у него острый бронхит и пневмонию, начали лечение. Но москвичу не становилось легче, температура не спадала.

Вечером в четверг, 13 июля, он вызвал скорую, но из-за слабости не смог открыть врачам дверь. Дверь вскрыли, больного в срочном порядке повезли в больницу, но он скончался по дороге в клинику от остановки сердца.

Тело погибшего изучают судмедэксперты. Они проверяют, могла ли стать причиной смерти менингококковая инфекция, широко распространенная в том регионе Африки, где он побывал. Если подозрение подтвердится, врачам нужно будет обследовать родных мужчины, с которыми он контактировал после возвращения из командировки.

Ранее сообщалось, что москвича укусил привезенный на одежде с отдыха на Байкале клещ.