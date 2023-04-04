Москвич забрался на гору в Алтае и испугался спуска

Москвич забрался на гору и не смог спуститься из-за боязни высоты. О его спасении сообщила пресс-служба Управления по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай.

По данным ведомства, в понедельник, 3 апреля, двое жителей столицы поднялись на гору в селе Манжерок Майминского района. Однако один из них испугался предстоящего спуска и отказался идти.

Москвичи обратились за помощью по телефону 112. При помощи веревки и специального устройства спасатели сняли мужчин с крутого склона горы.

Ранее о своем самочувствии после восхождения на гору рассказала телеведущая Виктория Боня. Звезда отправилась покорять вершину Охос-дель-Саладо высотой 6,8 тысячи метров.