36-летний москвич поссорился со своим собутыльником и зарезал его, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по столице. Задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

«По данным следствия, вечером 3 февраля 2023 года подозреваемый во время распития спиртных напитков, находясь в квартире жилого дома, расположенного по улице Плещеева в городе Москве, в ходе ссоры со знакомым нанес ему не менее двух колото-резаных ранений в область грудной клетки», — говорится в сообщении. Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.

Задержанного мужчину доставили в подразделение столичного следственного комитета. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Бутырским районным судом города Москвы об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее стало известно, что в Москве мужчина зарезал бывшую жену и сына.