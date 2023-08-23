Москвич зарезал жену на глазах у малолетней падчерицы

В квартире в центре столицы мужчина при малолетней падчерице зарезал жену, сообщает ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, 11 августа в квартире на улице Лесная мужчина в ссоре нанес удары ножом в область шеи, спины и грудной клетки своей жене. Женщина скончалась в больнице на следующий день.

Преступник бежал из города, но был задержан в Тульской области. На допросе он признал вину и раскрыл подробности случившегося. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья убил знакомую из-за насмешек над татуировками.