Москвич жестоко зарезал отчима и напал на мать

В Москве мужчина ворвался в квартиру матери и напал на нее и отчима. Жестокое преступление произошло ночью в доме на Бутырском Валу, сообщает канал «112».

По предварительным данным, 33-летний Максим Карпов пришел к матери вместе с приятелем. В квартире находилась 59-летняя Елена Зозуля и ее муж Антон Молок.

Следствие установило, что мужчину зарезали. Ему нанесли не менее 29 ножевых ударов. Елену ранили и ввели ей в плечо неустановленное вещество. После нападения мужчины попытались скрыть следы и сбежали. Антон погиб на месте, а Елене удалось выжить, ее доставили в больницу.

Оба подозреваемых задержаны. Мотив столь жестокого преступления сейчас выясняет столичный Следственный комитет.

Ранее в Москве подросток 2008 года рождения напал на охранника торгового центра и ранил двоих полицейских.