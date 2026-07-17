Москвича спасли от смертельно опасной аневризмы

Врачи московской клинической больницы № 15 спасли 70-летнего мужчину с огромной аневризмой брюшной аорты. Об этом сообщает 360.ru в своем Telegram.

Как утверждается, несмотря на рекомендации медиков, пациент долго откладывал операцию. За это время его аневризма увеличилась до опасного размера 6 на 7 сантиметров. Таким образом, риск ее разрыва стал критическим.

Медики смогли вовремя помочь жителю Москвы — они выполнили малоинвазивное эндопротезирование и через небольшой прокол поставили специальный протез. Установили его в районе аорты и подвздошных артерий.

Операция прошла успешно, и уже через несколько дней пациента выписали домой. После полного восстановления он вернется к привычной жизни.

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