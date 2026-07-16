Постоянные головные боли едва не стали фатальными для жительницы Подмосковья

В МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского вылечили женщину, жаловавшуюся на многомесячные головные боли. Ее постепенное ухудшение состояния едва не стало фатальным, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В ходе обследования специалисты выявили огромную менингиому в одной из самых сложных анатомических зон — на стыке головного и спинного мозга. Новообразование сдавливало продолговатый мозг, отвечающий за работу жизненно важных частей организма, что грозило необратимыми последствиями вплоть до летального исхода.

Медики приняли решение об операции, которая продолжалась около четырех часов. При ошибке врачей россиянка могла лишиться способности глотать и говорить, но все обошлось — операцию удалось провести без осложнений, все прошло успешно.

Ранее в Сергиево-Посадской больнице врачи спасли пациента со сквозным отверстием в кишечнике. Также специалисты помогли едва не отрезавшему себе ноги мотоблоком дачнику.