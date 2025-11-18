Москвичам анонсировали самый ненастный день недели

Вторник, 18 ноября станет самым ненастным днем недели для москвичей. О погоде в российской столице рассказала RTVI главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В ноябре наблюдается положительная температурная аномалия, впрочем, на этой неделе в Москве и Подмосковье ожидаются гололед и порывистый ветер, которые не дадут насладиться пришедшим теплом.

«Погоду будет определять атлантический циклон, сейчас уже мы находимся в зоне его теплого атмосферного фронта, поэтому местами наблюдаются гололедные явления, даже где-то уже по области отмечался ледяной дождь, который тоже способствует образованию гололеда», — отметила синоптик.

Ночью 18 ноября пройдет обильный дождь, а днем осадки будут варьироваться от небольших до умеренных. Температура будет плюсовая — до 9 градусов. «Вторник будет довольно ветреным, даже днем порывы могут достигать 12-17 метров в секунду, поэтому ощущение от пришедшего тепла мы не почувствуем. Эффективная температура будет на уровне всего 5 градусов», — уточнила Позднякова.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал, что в конце ноября Москву накроет мощный снежный циклон. Может выпасть 10-15 сантиметров снега.