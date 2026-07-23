Москвичам дали прогноз на вторую половину лета

Во второй половине лета погода в Москве останется в пределах нормы, а иногда будет теплее обычного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на климатолога Николая Терешонка.

«Этому способствует нагрев океанических вод, связанный с глобальным потеплением, в том числе активизация феномена Эль-Ниньо, которые оказывают влияние на циркуляцию атмосферы», — объяснил эксперт.

Он также рассказал, что в начале лета в Москве были дожди и холода из-за арктических циклонов. Однако, несмотря на это, в июне температура оказалась выше нормы.

Ранее стало известно, что в начале следующей недели москвичей ждет резкое похолодание — столбик термометра опустится до 13-15 градусов.